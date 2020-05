İmamoğlu: Üzgünüz ama çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 13:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Nurtepe İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun istasyona geleceği bilgisini alan vatandaşlar, balkonlardan İBB Başkanı’na sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşların alkışlarına el sallayarak yanıt veren İmamoğlu, turnike katına indi. İmamoğlu’na burada İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin tarafından hattaki çalışmalarla ilgili teknik bilgiler verildi. Alpkökin, hattın, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarındaki arkeolojik çalışmaların da devam ettiği bilgisini de İmamoğlu ile paylaştı.

“İSTASYONLARDA SONA GELİNMİŞ DURUMDA”

Alpkökin’in sunumunun ardından hattaki çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada, alt yüklenici yabancı bir firma var. Sinyalizasyon sistemi, o firmayla anlaşılmış. Ne yazık ki bu firmanın da o işi yapan buradaki çalışanları, büyük oranda İspanyol kökenli ve İspanya’daki bir merkezden yönetiliyor. Maalesef Covid süreciyle, 3 Mart itibariyle bu hizmeti yapamaz duruma geldiler. Bu şantiyeyi bırakıp, ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Neredeyse 2,5 aydır, bu hizmeti alamıyoruz. Bu hizmeti burada yapan bir kısım yerli çalışanlar var, yüklenici firmanın bize aktardığına göre. Ama tabii bu çok yetersiz bir çalışma. Şu anda gördüğünüz gibi, istasyonlarda tümüyle sona gelmiş durumda. Böyle bir ortamda tek eksiğimiz sinyalizasyon. Bu tür konularda da teknik kısım çok çok önemli. Yani o testler, o işlemler yapılmadan burayı açmak mümkün değil. Şu anda onu bekliyoruz; iletişim sürüyor. Hem yüklenici firma hem biz iletişimi sürdürüyoruz bir an önce getirmek için. Büyük çaba içerisindeyiz. Net cevap alınamadığı için de yaklaşık 80 gün, 90 gün gibi test sürecinin sinyalizasyon açısından burada geçirilmesi lazım. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Başlar başlamaz hattımızın da sinyalizasyon hizmetini alıp bir an önce İstanbullulara bu hattı hediye etmek istiyoruz. Yoksa Mayıs ayı içerisinde açıyor olacaktık, böyle üzücü bir olay yaşadık. Covid’in bu tür aksaklıkları yaşattığı şantiyelerimiz, başka projelerimiz de mevcut. Bu aksaklıktan dolayı üzgünüz. Çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz.”







BALKONLARDAN YOĞUN İLGİ

Açıklamanın ardından beraberindeki heyetle peron katına inen İmamoğlu’na, buradan itibaren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti. İstasyondaki İncelemelerini tamamlayan İmamoğlu, balkonlarında biriken vatandaşların, “Seviyoruz sizi Başkan’ım, iyi ki varsınız” sözleri ve alkışlar eşliğinde Nurtepe’den ayrıldı.