MHP'li Yalçın 'İP’in Kripto Ablası' dedi, Akşener cephesinden sert yanıt geldi: 'Biraz yüreğiniz varsa...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın yazılı bir açıklama yaptı.

MHP'li Semih Yalçın, "İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır. Kripto Abla’nın öksüzleri, şimdi MHP’ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir" dedi.

Söz konusu açıklamanın ardından, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cephesinden sert yanıt geldi.

Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ne demek istediğini sormak için aradık ama her zamanki gibi kayıplara karışılmış. Madem telefonlarımızı açmaya cesareti yok, o zaman buyursun delikanlı ise buradan cevaplasın;

Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı?

Kendinizi sadece kadınlara hakaret üzerinden mi ispatladığınızı hissediyorsunuz?

Gerçi kadınlarla da yüzleşmekten tırsan bu kaçışlar, kabadayılığınızın da çapınızın da ederini belli ediyor.

Cevaplarınızı çok korkarsanız buradan, biraz yüreğiniz varsa da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yüzüne söylemenizi bekliyoruz.”