Limak'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler koronavirüs eyleminde

14 Nisan 2020 Salı, 12:37

Limak'ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı işçi önlem alınmadığını ama buna karşı istifaya zorlandığı belirtti. Hiçbir hakları verilmeden istifaya zorlandığını vurgulayan işçiler iş bırakıp şantiye içinde eylem yaptı. Limak yetkililerin ofisine doğru yürüyen işçiler bir an önce haklarının verilmesiyle Türkiye'ye dönmek istediklerini istedi.







'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME'

'Hakkımız Olanı İstiyoruz' çağrısıyla işçilerin eylemine dair İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), "Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaatın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan inşaat işçileri salgına karşı hiçbir önlem alınmadığı ve vaka sayısının artması nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Limak İnşaat ekmek parası kazanmak için ailesini ve memleketini geride bırakmak zorunda kalan inşaat işçilerini istifaya zorlayıp ihbarname imzalatmaya çalışıyor. Dünyada salgın varken ve salgın şantiyelerde kol gezerken inşaat patronları işçilerin emeğini gasp etmeye çalışıyor. İnşaat işçileri haklarını alıp memlekete dönmek istiyor. Patronların krizi fırsata çevirmesine izin vermeyecek. İşçiler hakkını alana kadar mücadelesini sürdürecek" açıklamasında bulundu.







'TEHDİT EDİLDİ'

İnşaat İşçileri Sendikası'da (İnşaat-İş) şantiyedeki üyelerinin tehdit edildiğini belirterek, "Ana firmanın Limak Holding olduğu Kuveyt Havalimanı şantiyesinde çalışan üyelerimiz ve işçi arkadaşlarımız, önlerine uzatılan kağıtlara imza atmadıkları için Limak yetkilileri tarafından tehdit edildi. Üyelerimiz, 4-5 gündür Limak Holding’in haklarınızı ödeyeceğiz dedikleri halde hiçbir adım atılmadığını belirttiler" ifadelerinde bulundu.