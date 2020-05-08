Maltepe'de yasağa rağmen sahile akın ettiler
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı. Sahile gelenler arasında 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler de yer aldı.
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