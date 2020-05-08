Mansur Yavaş: Bilbordlarda önceki yıllarda kredilerin nasıl faizlerle verildiğini göreceksiniz
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında görüşülen Başkan Mansur Yavaş’ın “ASKİ’nin acil olarak değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi”, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yavaş’ın 750 milyon TL’yi bulabilecek borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla 100 milyon TL ile kısıtlandırıldı.
Belediyenin, bütçesinin yüzde 10’unu geçmeyecek biçimde borçlanma kararını alması ve işlemlerin yürütülmesi için belediye başkanına yetki verilmesi maddesine ise, AKP ve MHP muhalefet etti. Yavaş’ın 750 milyon TL’yi bulabilecek borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla 100 milyon TL ile kısıtlandırıldı. Yavaş, “Sınırlandırma kanunen mümkün değil, herkes yasal hakkını arayacak. Bunun bir siyasi sorumluluğu var. Otobüslerde, bilbordlarda, televizyonlarda daha önceki yıllarda kredilerin nasıl faizlerle verildiğini ziyadesiyle göreceksiniz. Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, Ankara’yı emanet etmiş. Halk, buna engel olan herkese mutlaka gerekli cevabı da verecektir” sözleriyle kısıtlamaya tepki gösterdi. Borçlanmanın yanı sıra, belediyenin borç ve kredilerinin düşük faizle yapılandırılması teklifi de, AKP ve MHP’nin muhalefetiyle, uzun süren tartışmalar sonucu kabul edildi.
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