Sınırdaki acı tablo ortaya çıktı: 3 ölü, 198 yaralı

11 Mart 2020 Çarşamba, 14:34

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından tampon bölgede ve Meriç Nehri sınır hattında Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlere yapılan orantısız müdahaleler sonucunda 2 bin 306 göçmene bölgedeki sahra hastanelerinde ve kent genelindeki hastanelerde tıbbi yardım yapıldığı belirtildi.

Biber gazı, ses bombası, plastik mermi, gerçek mermi ve tazyikli sıcak su ile müdahaleler sonucu 3 göçmen hayatını kaybederken 198 kişi de yaralandı. Yaralılardan 14 göçmenin tedavisine devam edildiği açıklandı.

Göçmenlerin, Edirne’den Yunanistan’a geçmek için akın akın gelmeye başladıkları ilk gün olan 28 Şubat 2020 tarihinde Fas uyruklu Adil Ghazzal isimli şahıs, Meriç ilçesi civarında atılan gaz kapsülü nedeniyle, 2 Mart 2020 tarihinde Enez ilçesi yakınlarında Suriye uyruklu Muhammad Arab adlı şahıs ve 4 Mart 2020 tarihinde Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgede gerçek mermi atışı sonucu bir göçmenin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.