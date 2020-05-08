Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?

08 Mayıs 2020 Cuma, 21:26

AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bir önceki başkan Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin lira aldığını ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la duruma sessiz kaldığı için tartışıp toplantı terk ettiğini açıklamıştı.

Tuncay Özkan,''Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz diye geldiler, yolsuzluk batağına battılar. Turizm Bakanı Ersoy rüşveti kabul ediyor. Dışişleri Bakanı sessiz kalarak göz yumuyor! AKP'li Serik Belediye Başkanı ise isyan ediyor! Soruyoruz: #500BinRüşvetiKimYedi'' ifadelerini kullandı.