Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?
CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'li Serik Belediyesi'nde yaşanan 500 bin TL'lik rüşvet kavgası hakkında, 'soruyoruz 500 bin TL rüşveti kim yedi?'' dedi.
AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bir önceki başkan Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin lira aldığını ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la duruma sessiz kaldığı için tartışıp toplantı terk ettiğini açıklamıştı.
Tuncay Özkan,''Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz diye geldiler, yolsuzluk batağına battılar. Turizm Bakanı Ersoy rüşveti kabul ediyor. Dışişleri Bakanı sessiz kalarak göz yumuyor! AKP'li Serik Belediye Başkanı ise isyan ediyor! Soruyoruz: #500BinRüşvetiKimYedi'' ifadelerini kullandı.
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