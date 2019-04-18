AKP Grup Başkanvekili'ne 'Erdoğan'dan sert yanıt

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söylemesinin ardından, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Karamollaoğlu yanıt olarak 1993 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanıyken yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.



Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden verdiği videolu yanıtta şu ifadeler yer aldı: "AK Partili bir vekilin yapmış olduğu malum çay simit hesabına cevap vermeye gerek duymuyoruz. Sayın Erdoğan yıllar öncesinden gereken cevabı vermiş zaten."



AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ NE DEMİŞTİ?



Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirten AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şöyle konuşmuştu: “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, iki bin yirmi lira. Koyduk kenara. 1 çay, 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira. Ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa.”