Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Temmuz hangi burç? 10 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 10 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Temmuz hangi burç oluyor? 10 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 10 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
10 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1923 - Şemsi Yastıman
1939 - Ahmet Taner Kışlalı
1943 - Sema Özcan
1948 - Ali Haydar Öner
1956 - Mehmet Serhat Karadağ
1957 - Barbaros Şansal
1974 - Zeynep Gülmez
1977 - Sinan Tuzcu
1981 - Ramazan Döne
1983 - Barış Pehlivan
1989 - İsmail Köybaşı
1990 - Ali Şaşal Vural
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1871 - Marcel Proust
1888 - Giorgio de Chirico
1927 - Grigori Barenblatt
1928 - Bernard Buffet
1931 - Jerry Herman
1931 - Alice Munro
1941 - David G. Hartwell
1942 - Ronnie James Dio
1943 - Arthur Ashe
1945 - Ron Glaslı
1960 - Seth Godin
1972 - Sofia Vergara
1973 - Hiromasa Yonebayashi
1974 - Chiwetel Ejiofor
1974 - Zeynep Gülmez
1975 - Stefán Karl Stefánsson
1976 - Edmílson Gomes
1976 - Ludovic Giuly
1976 - Adrian Grenier
1979 - Gong Yoo
1980 - Han Eun-jung
1983 - Kim Hee-chul
1989 - Carlos Zambrano
1990 - Ciara Everard
1990 - Emily Skeggs
1990 - Emilijus Zubas
1991 - Kim Cesarion
1993 - Perrie Edwards
1994 - Iuri Medeiros
1995 - Ada Hegerberg
2001 - Isabela Merced
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