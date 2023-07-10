10 Temmuz hangi burç? 10 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Temmuz hangi burç oluyor? 10 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 10 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

10 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1923 - Şemsi Yastıman

1939 - Ahmet Taner Kışlalı

1943 - Sema Özcan

1948 - Ali Haydar Öner

1956 - Mehmet Serhat Karadağ

1957 - Barbaros Şansal

1974 - Zeynep Gülmez

1977 - Sinan Tuzcu

1981 - Ramazan Döne

1983 - Barış Pehlivan

1989 - İsmail Köybaşı

1990 - Ali Şaşal Vural

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1871 - Marcel Proust

1888 - Giorgio de Chirico

1927 - Grigori Barenblatt

1928 - Bernard Buffet

1931 - Jerry Herman

1931 - Alice Munro

1941 - David G. Hartwell

1942 - Ronnie James Dio

1943 - Arthur Ashe

1945 - Ron Glaslı

1960 - Seth Godin

1972 - Sofia Vergara

1973 - Hiromasa Yonebayashi

1974 - Chiwetel Ejiofor

1974 - Zeynep Gülmez

1975 - Stefán Karl Stefánsson

1976 - Edmílson Gomes

1976 - Ludovic Giuly

1976 - Adrian Grenier

1979 - Gong Yoo

1980 - Han Eun-jung

1983 - Kim Hee-chul

1989 - Carlos Zambrano

1990 - Ciara Everard

1990 - Emily Skeggs

1990 - Emilijus Zubas

1991 - Kim Cesarion

1993 - Perrie Edwards

1994 - Iuri Medeiros

1995 - Ada Hegerberg

2001 - Isabela Merced