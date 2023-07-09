Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere mini refah!
- Tiran’ın kalan yeraltı şehirleri
- Şeyhin bir oğlu müdür, diğeri imam!
- Kremlin'den Türkiye'ye tepki
- 'Acı reçete' sonrası yeni ekonomi mesajları
- Bakan Koca açıkladı
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Hande Yener konseri iptal edildi
- 102 milyon araç geçmesi gerekiyordu...
- Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım