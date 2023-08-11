11 Ağustos hangi burç? 11 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 11 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Ağustos hangi burç oluyor? 11 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

11 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1935 - Erdoğan Karabelen

1955 - Nur Yerlitaş

1962 - Bahar Öztan

1967 - Ahmet Hakan

1968 - Özlem Çerçioğlu

1971 - Ferhat Atik

1980 - Okan Çabalar

1988 - Mustafa Pektemek

1988 - Volkan Babacan

2001 - Gökşen Fitik

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1892 - Eiji Yoshikawa

1897 - Enid Blyton

1902 - Alfredo Binda

1905 - Erwin Chargaff

1912 - Eva Ahnert-Rohlfs

1913 - Étienne Burin des Roziers

1921 - Alex Haley

1925 - Arlene Dahl

1926 - Aaron Klug

1932 - Fernando Arrabal

1932 - Peter Eisenman

1933 - Jerzy Grotowski

1944 - Ian McDiarmid

1946 - Marilyn vos Savant

1947 - Theo de Jong

1949 - Ian Charleson

1950 - Steve Wozniak

1951 - Roza Domascyna

1953 - Hulk Hogan

1957 - Masayoshi Son

1958 - Pascale Trinquet

1959 - Gustavo Cerati

1965 - Embeth Davidtz

1965 - Viola Davis

1966 - Nigel Martyn

1966 - Donny McCaslin

1966 - Juan María Solare

1967 - Massimiliano Allegri

1967 - Enrique Bunbury

1967 - Joe Rogan

1970 - Gianluca Pessotto

1974 - Audrey Mestre

1976 - Iván Córdoba

1979 - Walter Ayoví

1983 - Chris Hemsworth

1985 - Jacqueline Fernandez

1986 - Luiz Rhodolfo

1988 - Patty Mills

1988 - Daniel Fanger

1991 - Cristian Tello

1992 - Kim Jong-min

1994 - Joseph Barbato

1998 - Enrica Rinaldi

1999 - Changbin