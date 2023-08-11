Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Ağustos hangi burç? 11 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 11 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 11 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Ağustos hangi burç oluyor? 11 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
11 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1935 - Erdoğan Karabelen
1955 - Nur Yerlitaş
1962 - Bahar Öztan
1967 - Ahmet Hakan
1968 - Özlem Çerçioğlu
1971 - Ferhat Atik
1980 - Okan Çabalar
1988 - Mustafa Pektemek
1988 - Volkan Babacan
2001 - Gökşen Fitik
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1892 - Eiji Yoshikawa
1897 - Enid Blyton
1902 - Alfredo Binda
1905 - Erwin Chargaff
1912 - Eva Ahnert-Rohlfs
1913 - Étienne Burin des Roziers
1921 - Alex Haley
1925 - Arlene Dahl
1926 - Aaron Klug
1932 - Fernando Arrabal
1932 - Peter Eisenman
1933 - Jerzy Grotowski
1944 - Ian McDiarmid
1946 - Marilyn vos Savant
1947 - Theo de Jong
1949 - Ian Charleson
1950 - Steve Wozniak
1951 - Roza Domascyna
1953 - Hulk Hogan
1957 - Masayoshi Son
1958 - Pascale Trinquet
1959 - Gustavo Cerati
1965 - Embeth Davidtz
1965 - Viola Davis
1966 - Nigel Martyn
1966 - Donny McCaslin
1966 - Juan María Solare
1967 - Massimiliano Allegri
1967 - Enrique Bunbury
1967 - Joe Rogan
1970 - Gianluca Pessotto
1974 - Audrey Mestre
1976 - Iván Córdoba
1979 - Walter Ayoví
1983 - Chris Hemsworth
1985 - Jacqueline Fernandez
1986 - Luiz Rhodolfo
1988 - Patty Mills
1988 - Daniel Fanger
1991 - Cristian Tello
1992 - Kim Jong-min
1994 - Joseph Barbato
1998 - Enrica Rinaldi
1999 - Changbin
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