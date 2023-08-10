Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Problemleri boş vermek ve fazla önemsemek arasında savrulduğunuz o ince çizgide bu zamana kadar üzerini kapattığınız sorunlar artarak büyümeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız biraz geri çekilmemelisiniz.
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