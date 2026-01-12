12 Ocak hangi burç? 12 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Ocak hangi burç oluyor? 12 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.
12 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Süleyman Selim Efendi
1871 - Zekiye Sultan
1880 - Fahrettin Altay
1886 - Reşide Bayar
1897 - Nahit Hilmi Özeren
1900 - Abdülbaki Gölpınarlı
1905 - Hüseyin Nihal Atsız
1925 - Nevit Kodallı
1931 - Leyla Erbil
1931 - Özdemir Nutku
1932 - Engin Geçtan
1934 - Metin Serezli
1945 - Aytunç Altındal
1967 - Selahattin Dervent
1969 - Gökhan Semiz
1973 - Hande Yener
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1899 - Paul Hermann Müller
1928 - Ruth Brown
1929 - Alasdair MacIntyre
1941 - Fiona Caldicott
1947 - Tom Dempsey
1949 - Ottmar Hitzfeld
1949 - Haruki Murakami
1951 - Kirstie Alley
1956 - Nikolay Noskov
1958 - Christiane Amanpour
1960 - Dominique Wilkins
1962 - Luna Vachon
1964 - Jeff Bezos
1965 - Rob Zombie
1974 - Melanie Chisholm
1975 - Jason Jeremy Freese
1979 - Marián Hossa
1979 - Grzegorz Rasiak
1980 - Amerie
1980 - Akiko Morigami
1981 - Luis Pérez
1985 - Artem Milevski
1985 - Issa Rae
1985 - Borja Valero
1986 - Oya Okar
1986 - Pablo Daniel Osvaldo
1987 - Naya Rivera
1987 - Salvatore Sirigu
1991 - Pixie Lott
1992 - Samuele Longo
1993 - D.O.
1993 - Zayn Malik
1995 - Alessio Romagnoli