12 Ocak hangi burç? 12 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Ocak hangi burç oluyor? 12 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

12 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1861 - Süleyman Selim Efendi

1871 - Zekiye Sultan

1880 - Fahrettin Altay

1886 - Reşide Bayar

1897 - Nahit Hilmi Özeren

1900 - Abdülbaki Gölpınarlı

1905 - Hüseyin Nihal Atsız

1925 - Nevit Kodallı

1931 - Leyla Erbil

1931 - Özdemir Nutku

1932 - Engin Geçtan

1934 - Metin Serezli

1945 - Aytunç Altındal

1967 - Selahattin Dervent

1969 - Gökhan Semiz

1973 - Hande Yener

1986 - Oya Okar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1899 - Paul Hermann Müller

1928 - Ruth Brown

1929 - Alasdair MacIntyre

1941 - Fiona Caldicott

1947 - Tom Dempsey

1949 - Ottmar Hitzfeld

1949 - Haruki Murakami

1951 - Kirstie Alley

1956 - Nikolay Noskov

1958 - Christiane Amanpour

1960 - Dominique Wilkins

1962 - Luna Vachon

1964 - Jeff Bezos

1965 - Rob Zombie

1974 - Melanie Chisholm

1975 - Jason Jeremy Freese

1979 - Marián Hossa

1979 - Grzegorz Rasiak

1980 - Amerie

1980 - Akiko Morigami

1981 - Luis Pérez

1985 - Artem Milevski

1985 - Issa Rae

1985 - Borja Valero

1986 - Pablo Daniel Osvaldo

1987 - Naya Rivera

1987 - Salvatore Sirigu

1991 - Pixie Lott

1992 - Samuele Longo

1993 - D.O.

1993 - Zayn Malik

1995 - Alessio Romagnoli