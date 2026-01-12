13 Ocak hangi burç? 13 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Ocak hangi burç oluyor? 13 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

13 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Necati Cumalı

1921 - Şecaettin Tanyerli

1943 - Hadi Çaman

1946 - Ordal Demokan

1972 - Ozan Doğulu

1977 - Şeyla Halis

1983 - Ender Arslan

1983 - Lemi Filozof

1986 - Duygu Çetinkaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

MÖ 5 - Guangwu

1801 - Vincenz Franz Kosteletzky

1864 - Wilhelm Wien

1906 - Zhou Youguang

1986 - Joannie Rochette

1988 - Max Payne

1990 - Liam Hemsworth

1997 - Egan Bernal

1997 - Luis Díaz