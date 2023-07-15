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15 Temmuz hangi burç? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:35
15 Temmuz hangi burç? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Temmuz  hangi burç oluyor?  15 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 15 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

15 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1899 - Remzi Oğuz Arık

1918 - Bertram Neville Brockhouse

1921 - Henri Colpi

1921 - Robert Bruce Merrifield

1939 - Yılmaz Köksal

1948 - Sümer Tilmaç

1949 - Hilmi Güler

1955 - Harun Kolçak

1958 - Bergen

1962 - Metin Özülkü

1962 - Settar Tanrıöğen

1968 - Deniz Arcak

1970 - Tarkan Gözübüyü

1972 - İnci Türkay

1977 - Canan Ergüder

1982 - Melis Birkan

1982 - Sinan Sofuoğlu

1985 - Burak Yılmaz

1994 - Pelin Bilgiç

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1779 - Clement Clarke Moore

1940 - Robert Winston

1949 - Muhammed bin Raşid el-Mektum

1952 - Terry O'Quinn

1973 - Brian Austin Green

1976 - Gabriel Jesus Iglesias

1976 - Jim Jones

1976 - Diane Kruger

1981 - Alou Diarra

1986 - David Abraham

1990 - Damian Lillard

1991 - Danilo

1995 - Elyar Fox

2002 - Samuel Asoma


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