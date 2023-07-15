Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Temmuz hangi burç? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Temmuz hangi burç oluyor? 15 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 15 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
15 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1899 - Remzi Oğuz Arık
1918 - Bertram Neville Brockhouse
1921 - Henri Colpi
1921 - Robert Bruce Merrifield
1939 - Yılmaz Köksal
1948 - Sümer Tilmaç
1949 - Hilmi Güler
1955 - Harun Kolçak
1958 - Bergen
1962 - Metin Özülkü
1962 - Settar Tanrıöğen
1968 - Deniz Arcak
1970 - Tarkan Gözübüyü
1972 - İnci Türkay
1977 - Canan Ergüder
1982 - Melis Birkan
1982 - Sinan Sofuoğlu
1985 - Burak Yılmaz
1994 - Pelin Bilgiç
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1779 - Clement Clarke Moore
1940 - Robert Winston
1949 - Muhammed bin Raşid el-Mektum
1952 - Terry O'Quinn
1973 - Brian Austin Green
1976 - Gabriel Jesus Iglesias
1976 - Jim Jones
1976 - Diane Kruger
1981 - Alou Diarra
1986 - David Abraham
1990 - Damian Lillard
1991 - Danilo
1995 - Elyar Fox
2002 - Samuel Asoma
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