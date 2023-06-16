Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Haziran hangi burç? 16 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 16 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Haziran hangi burç oluyor? 16 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 16 Haziran 'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
16 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1949 - Fatma Belgen
1952 - Yıldırım Öbek
1961 - Can Dündar
1973 - Balçiçek İlter
1983 - Naz Elmas
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1954 - Jeffrey Ashby
1964 - Martin Feifel
1972 - John Cho
1972 - Andy Weir
1978 - Lyndsey Marshal
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