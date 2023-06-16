16 Haziran hangi burç? 16 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:52

Güncelleme: 16.06.2023 - 09:52

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Haziran hangi burç oluyor? 16 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 16 Haziran 'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

16 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1949 - Fatma Belgen

1952 - Yıldırım Öbek

1961 - Can Dündar

1973 - Balçiçek İlter

1983 - Naz Elmas

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1954 - Jeffrey Ashby

1964 - Martin Feifel

1972 - John Cho

1972 - Andy Weir

1978 - Lyndsey Marshal