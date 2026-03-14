Kritik karar İran'ın gündeminde: Hürmüz için dolar yerine 'yuan' şartı gelebilir!

ABD Merkezi CNN International'ın İranlı bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, İran geçişleri kapattığı Hürmüz Boğazı'yla ilgili "yuan" formülümü devreye almayı değerlendiriyor.

Yetkili, bölgedeki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Tahran'ın, önemli deniz koridoru Hürmüz'den geçen tankerlerin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığını belirtti.

Buna göre İran, Petrol yükünün Çin yuanı ile işlem görmesi şartıyla, sınırlı sayıda petrol tankerinin stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi değerlendiriyor.

TRUMP 'CESARET' İSTEMİŞTİ

Küresel petrol işlemlerinin çoğu hala dolar cinsinden fiyatlandırılıyor. Çin, Suudi Arabistan'ı ham petrol alımlarında Çin para birimini kabul etmeye ikna etme girişimleri de dahil olmak üzere, yuanın küresel petrol ticaretindeki kullanımını genişletmek için yıllardır çaba sarf ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemeye başlaması üzerine Trump, petrol tankerleri için “Bu gemiler boğazdan geçmeli ve biraz cesaret göstermeli” demişti. Trump ayrıca ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söylemişti.