2024 astrolojik tahminler: Burçları neler bekliyor?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:00

Koç ve Yükselen Koç: Ben kimim? Ben ve biz olgusuyla birlikte değişime başlamışken; evlilikler, ortaklıklar gündem konunuz. Yılın ilk yarısında kariyer, para ve değer üretme ile alakalı gündeminiz varken, Mayıs ayı itibariyle de, yaşamınızda iletişim, haberleşme, kardeşler, yolculuklar, yakın çevreniz ve eğitim hayatınızda çaba göstereceğiniz zaman dilimine gireceksiniz. Burada ruhsal dünyanızda oluşan korkularınızın farkında olmak ve bu süreci sosyal çevrenizle birlikte geçireceğiniz keyifli anlara dönüştürebilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa: Sizler de yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı için yapılan etkinlikler, eğitim hayatınız ve değer yargılarınızı sorguladığınız sizi siz yapan özellikleri fark etmeye başladığınız fakat bunun yanında da kendi içinizde özgürleşme ve agresif tutumlarınıza özellikle iş hayatınızda otorite gördüğünüz kişilerce yaşayabileceğiniz sıkıntıları göstermektedir. Mayıs ayı itibariyle iş ve para anlamında daha da güçleneceksiniz. Baş ağrısı, migren atakları, bel, böbrek, mesane sorunlarına karşı sağlık sorunlarınızın farkında olun. Beslenme düzeninizi yeniden güncelleyebilirsiniz.

İkizler ve Yükselen ikizler: Yurt dışı, teknoloji ve eğitim hayatınızın desteklendiği zamanlardan geçiyor olmanız sizi daha güçlü hissettirecektir. Bunun yanı sıra iş hayatınızda almanız gereken sorumlulukların artması sizi yoran bir enerji olsa da, bu süreci daha sakin geçirmek tercihiniz olsun. Koç-Terazi hattında ki tutulmalar ile hayatınıza girenler çok olur. Sevgi ve aşk ilişkilerini desteklenen görünümler söz konusudur. Yoğun seyahatler gündeminizde...

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Aile yaşantınızın yanında iş ve kariyer de zorlanmanın olduğu bir sene sizi bekliyor. Değişimlerin iyi yönlü olduğu eğitim hayatınızın da desteklendiği görünümler var. Aniden banka, kredilerle yaşanacak krizleri göstermekle birlikte ameliyatlar da gündeminizde olur. Safra kesesi, mide sorunları, sinir ve zihinsel dağınıklığın yaşanabilir olmasına dikkat edebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan: Sizler yoruldunuz; ev yaşamınız aile ve iş hayatınızda dönüştünüz şimdi de kendinizle ilgili dönüşümler yaşıyorsunuz... Özelikle sosyal çevrenizin genişleyemeye başladığı, yeni eğitimler aldığınız, bol bol seyahatleri gerçekleştireceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Başak ve Yükselen Başak: Kredi, banka, nafaka ya da miras konuları gündeme gelirken Sağlık konuları da gündeminizde olur. Eş, evlilik ya da ortaklıklardan oluşan krizlerin olmasıyla birlikte Mayıs ayı itibariyle de iş konuların da da değişim başlamaktadır.

Terazi ve Yükselen Terazi: Evet önümüzde ki yılda en çok değişecek burçlardansın, kendini gerçekleştirmek isterken aile hayatında ki değişimler, kendini gerçekleştirmek için aldığın eğitimler, seyahatler çok iyi gelmekle birlikte sağlık sorunlarınıza ve birlikte çalıştığınız çalışma arkadaşlarınızla yaşanabilir sıkıntıların önemine dikkat edin.

Akrep ve Yükselen Akrep: 2024 yılında çocuk sahibi olmak, sahnede ben de varım demeye başlıyorsunuz. Evcil hayvanlarınız varsa bu süreçte sağlıklarını gözlemleyebilir, gerekli müdahaleyi yapabilirsiniz. Çalışma ortamınız değişiyor...

Yay ve Yükselen Yay: Çocuklarla ilgili gündemleriniz varken, yakın çevrenizin değişmeye başladığı süreçlere giriyorsunuz. Bu sene evlilik hayatınızda; Mayıs itibariyle yaşanacak krizleri doğru şekilde yönetebilmek oldukça önemlidir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: Değiştiniz, dönüştünüz. İş ve aile yaşamınızda değişimler oluyor, günlük aktivitelerinizin arttığı, spor ile yaşamınızda hareketliliğini hissettiğiniz bir zaman döngüsünde olacaksınız. Yakın çevrenizle yaşadığınız sıkıntıları çabalarınız sonucunda yeniden güçlendirecektir. Sağlık anlamında ciğerler, kollar ve ellerde yaşanacak sıkıntıları önemseyin.

Kova ve Yükselen Kova: 20 Ocak Plüto'nun Kova burcuna geçmesiyle birlikte yaşamınızda kimliğinizin, benlik duygunuzun, kendinizi fark etme olguların gelişmesiyle birlikte değişime başlıyorsunuz. 25 Mayıs'ta Jüpiter’in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte; yazarlık, iletişim, teknoloji alanlarında kendinizi gösterebilecek fırsatları sunmaktadır. Burada para kazançlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz önemli bir soru olacaktır. Bazen kısıtlayıcı etkisiyle size çok para harcatırken, bazen parasız da bırakabilir. Dikkatli olmakta ve kendinize plan yapmak iyi gelecektir.

Balık ve Yükselen Balık: Sizleri kısıtlayan, kurban psikolojisinde hissettiren olgulardan kurtulup, birlik ve bu birliğin içerisinde kendinizi doğru anlatmak iyi gelecektir. Bunun için sosyallik önem arz etmektedir. Ameliyatlar, parasal konular oldukça gündeminizde olurken, ev yaşamınız, aile hayatınız ve taşınma durumlarının oluşması söz konusudur.ir.