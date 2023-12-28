O Ses Türkiye yılbaşı programına kimler katılacak? O Ses Türkiye yılbaşı programı jürileri kimler? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı programı kadrosu...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına kimlerin katılacağı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'e devrettiği programda, kimlerin jüri ve konuk olacağı merak edildi. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programına kimler katılacak? O Ses Türkiye yılbaşı programı jürileri kimler? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı programı kadrosu...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden kareler sosyal medyada gündem oldu. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğu üstlendiği programda hangi ünlü isimlerin konuk olacağı merak edildi. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programına kimler katılacak? O Ses Türkiye yılbaşı programı jürileri kimler? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı programı kadrosu...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL YARIŞMACILARI KİM?
O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilen yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan,
Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya,
Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu;
Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan;
Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.
FİLENİN SULTANLARI DA ŞARKIYA EŞLİK ETTİ
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde ise Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç da sahne aldı. Gizem Örge ve Aslı Kalaç'ın jüri Murat Boz'la sahnede oldukları kare ortaya çıktı. O kareyi görenler Gizem Örge ve Aslı Kalaç'ın söylediği şarkıyı merak etmeye başladı.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri arasında Meryem Uzerli, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş yer alacak.
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