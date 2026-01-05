2026 yılında ilişkisi kötüye gidecek 4 burç: Bu burçların aşk hayatı kötüleşebilir

Gökyüzündeki sert açılar, 2026’nın romantik ilişkilerde bazı burçları daha fazla zorlayacağını gösteriyor. Eski defterler açılabilir, sabır sınanabilir ve iletişim sorunları büyüyebilir. Ancak bu dönemi doğru yönetmek, ilişkileri tamamen bitirmek yerine, daha sağlıklı bir zemine taşımayı da mümkün kılıyor. İşte, yeni yılda ilişkisi sınavdan geçecek dört burç…

KOÇ BURCU

Koç burcu yeni yılda ilişkilerinde sabır testine tutulabilir. Ani öfke patlamaları, hızlı kararlar ve karşı tarafın duygusal beklentilerini gözden kaçırma Koç’un ilişkide gerilim yaşamasına neden olur. Partneriyle arasındaki iletişim zaman zaman kopma noktasına gelir. Eğer Koç bu dönemde aceleci davranmak yerine sakin kalabilirse ilişkisi yeniden dengelenebilir. Aksi hâlde kısa süreli ayrılıklar veya mesafeler gündeme çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygu yoğunluğu nedeniyle ilişkide yanlış anlamalara açık bir yıl geçirebilir. Partnerinin ilgisizliğini abartılı yorumlama veya geçmiş konuları yeniden gündeme taşıma ilişkiyi zorlar. Hassasiyeti arttığı için ufak meseleler bile büyüyebilir. Yengeç kadını ya da erkeği bu yıl kendine odaklanmadığı sürece duygusal yük daha ağır hale gelir. İlişkiyi korumak için açık iletişim kritik olacak.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu 2026’da ilişkide kararsızlık krizleri yaşayabilir. Daha önce ertelenen konuşmalar bu yıl gündeme gelir ve Terazi net adım atmak zorunda kalır. Denge ihtiyacı ile özgürlük isteği arasında sıkışması ilişkiyi zor bir sürece sokabilir. Partneri ondan netlik beklerken Terazi içsel bir sorgulamaya girer. Bu süreç ilişkiyi tüketebilir ya da açık bir yüzleşmeden sonra güçlendirebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu yeni yılda iş–özel hayat dengesini kurmakta zorlanabilir. Yoğun sorumluluklar partneriyle arasındaki bağın zayıflamasına yol açabilir. Oğlak’ın duygusal olarak içine kapanması, karşı tarafın kendini dışlanmış hissetmesine neden olur. Eğer Oğlak bu yıl ilişkisine zaman ayırmayı başaramazsa iletişim kopuklukları büyüyerek uzaklaşmaya yol açabilir. Denge kurması şart olacak.