21 Ekim hangi burç? 21 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:05

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 21 Ekim hangi burç oluyor? 21 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 21 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 21 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

21 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1908 - Niyazi Berkes

1936 - Suna Kan

1948 - Mehmet Ali Yılmaz

1964 - Levent Yüksel

1980 - Aslı Altaylar

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1581 - Domenichino

1650 - Jean Bart

1895 - Edna Purviance

1923 - Samvel Haçikyan

1925 - Celia Cruz

1929 - Ursula K. Le Guin

1943 - Tarık Ali

1980 - Kim Kardashian,

1982 - Matt Dallas

1983 - Amber Rose

1984 - Kieran Richardson

1990 - Bengali-Fodé Koita

1991 - Artur Aleksanyan

1992 - Marzia Kjellberg

1995 - Doja Cat