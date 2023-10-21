Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Ekim hangi burç? 21 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 21 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 21 Ekim hangi burç oluyor? 21 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 21 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 21 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
21 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1908 - Niyazi Berkes
1936 - Suna Kan
1948 - Mehmet Ali Yılmaz
1964 - Levent Yüksel
1980 - Aslı Altaylar
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1581 - Domenichino
1650 - Jean Bart
1895 - Edna Purviance
1923 - Samvel Haçikyan
1925 - Celia Cruz
1929 - Ursula K. Le Guin
1943 - Tarık Ali
1980 - Kim Kardashian,
1982 - Matt Dallas
1983 - Amber Rose
1984 - Kieran Richardson
1990 - Bengali-Fodé Koita
1991 - Artur Aleksanyan
1992 - Marzia Kjellberg
1995 - Doja Cat
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