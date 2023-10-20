Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Parayla ölçülemeyen cömertlik: Bu burçlar sevgilerini hediyelere boğuyor!
Bazı insanlar hediye almak konusunda çevresindeki insanlara çok cömert davranır. Hiç ummadığınız bir anda sürprizler yaparlar ve sizi şaşırtırlar. Abartılı seçimlerle aklınızı başınızdan alabilirler. İşte sevdiklerine hediye almaktan hoşlanan burçlar...
Astroloji hayatınızdaki insanlarla ilgili küçük ipuçları verir. Astrolojide bazı burçlar var ki gösterişli ve pahalı hediyeler vererek sevdiklerini mutlu etmeyi çok seviyor. Son derece cömert olan bu burçlar insanın adeta aklını başından alabiliyor. Sevdiği insanları hediyelerle şımartan burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları geçmişi ve anıları çok sever. Yengeç burçları hediye seçimi yaparken sizi de geçmişinize ve anılarınıza götürecek hediyeleri seçerler. Kim olursanız olun, hediyeleri hakkında çok düşündüler.
Yüzünüzü gülümsetmek için ellerinden geleni yaparlar. Mükemmel hediyeyi bulabilmek için büyük çaba gösterirler.
KOVA BURCU
Kova burçları ilişkilerinde çok kafası karışık davranabilir. Ancak söz konusu hediye almaya geldiğinden en iyisini bulana kadar uğraşırlar.
Kova burçları çevresindeki insanları iyi tanır ve analiz eder. Bu özelliği ile işler hediye almaya gelince sizin için en doğrusunu seçerler. Para onlar için önemli değildir ancak arkadaşlıkları çok önemlidir. Özel hatıralar, en iyi cihazlar ve diğer ürünleri hediye ederler.
BAŞAK BURCU
Başak burçları da hediye konusunda çok cömert davranan burçlar arasında yer alır. Başak burçlarının seçtikleri hediyeler genellikle sıradışı olabilr.
Ancak onlar genellikle sizin ihtiyacınıza göre hediye seçmeyi tercih ederler. Başak burçları sevdiklerini hediyeler alarak mutlu ettiğinde kendini çok iyi hisseder. Aldıkları hediyeler her zaman büyüleyici olur.
TERAZİ BURCU
Terazi sizi şımartmak istiyorsa çok cömert davranır. ve kendileri için hiçbir zaman fazla harcama yapmasalar da, her zaman beğendiklerinizi satın alırlar. Yüzünüze bir gülümsemeye şahit olmayı çok severler. Terazi burçları size lüks hediyeler ve hatta düşünceli bir bakım paketi verirler.
Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burçları biraz tutumlu oldukları için herkesi hediyelere boğmayı tercih etmez. Onlar sadece özel günlerde sevdiklerine hediye alır.
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