23 Kasım hangi burç? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:05

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:05

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Kasım hangi burç oluyor? 23 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 23 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

23 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1910 - Ekrem Zeki Ün



1946 - Bora Ayanoğlu

1946 - Necmiye Alpay

1964 - Aytuğ Atıcı



1976 - Cüneyt Çakır



1976 - Murat Salar

1978 - Ali Güneş

1979 - Nihat Kahveci



1980 - Özlem Düvencioğlu



Bugün doğan yabancı ünlüler:

912 - I. Otto

968 - Zhenzong

1221 - X. Alfonso

1272 - Mahmud Gazan

1690 - Ernst Johann von Biron

1718 - Antoine Darquier de Pellepoix

1760 - François-Noël Babeuf

1804 - Franklin Pierce

1837 - Johannes Diderik van der Waals

1859 - Billy The Kid

1860 - Hjalmar Branting

1876 - Manuel de Falla

1887 - Boris Karloff

1887 - Henry Moseley

1888 - Harpo Marx

1890 - Johannes Krüger

1896 - Klement Gottwald

1919 - Peter Frederick Strawson

1927 - Angelo Sodano

1933 - Ali Şeriati

1935 - Jeremy Stone

1938 - Herbert Achternbusch

1942 - Lars-Erik Berenett

1945 - Muhammed Avad Taceddin

1950 - Chuck Schumer

1954 - Pete Allen

1955 - Steven Brust

1955 - Ludovico Einaudi

1959 - Jason Alexander

1959 - Philippe Bastelica

1961 - Keith Ablow

1962 - Nicolás Maduro

1964 - Don Cheadle

1966 - Vincent Cassel

1968 - Kirsty Young

1969 - Olivier Beretta

1970 - Oded Fehr

1971 - Halid el-Müvellid

1971 - Chris Hardwick

1972 - Chris Adler

1973 - Joeli Vidiri

1978 - Tommy Marth

1979 - Kelly Brook

1980 - Ishmael Beah

1981 - Nick Carle

1982 - Asafa Powell

1984 - Lucas Grabeel

1990 - Alena Leonova

1992 - Go Eun-bi

1992 - Miley Cyrus