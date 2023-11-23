Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Kasım hangi burç? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Kasım hangi burç oluyor? 23 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 23 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
23 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1910 - Ekrem Zeki Ün
1946 - Bora Ayanoğlu
1946 - Necmiye Alpay
1964 - Aytuğ Atıcı
1976 - Cüneyt Çakır
1976 - Murat Salar
1978 - Ali Güneş
1979 - Nihat Kahveci
1980 - Özlem Düvencioğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
912 - I. Otto
968 - Zhenzong
1221 - X. Alfonso
1272 - Mahmud Gazan
1690 - Ernst Johann von Biron
1718 - Antoine Darquier de Pellepoix
1760 - François-Noël Babeuf
1804 - Franklin Pierce
1837 - Johannes Diderik van der Waals
1859 - Billy The Kid
1860 - Hjalmar Branting
1876 - Manuel de Falla
1887 - Boris Karloff
1887 - Henry Moseley
1888 - Harpo Marx
1890 - Johannes Krüger
1896 - Klement Gottwald
1919 - Peter Frederick Strawson
1927 - Angelo Sodano
1933 - Ali Şeriati
1935 - Jeremy Stone
1938 - Herbert Achternbusch
1942 - Lars-Erik Berenett
1945 - Muhammed Avad Taceddin
1950 - Chuck Schumer
1954 - Pete Allen
1955 - Steven Brust
1955 - Ludovico Einaudi
1959 - Jason Alexander
1959 - Philippe Bastelica
1961 - Keith Ablow
1962 - Nicolás Maduro
1964 - Don Cheadle
1966 - Vincent Cassel
1968 - Kirsty Young
1969 - Olivier Beretta
1970 - Oded Fehr
1971 - Halid el-Müvellid
1971 - Chris Hardwick
1972 - Chris Adler
1973 - Joeli Vidiri
1978 - Tommy Marth
1979 - Kelly Brook
1980 - Ishmael Beah
1981 - Nick Carle
1982 - Asafa Powell
1984 - Lucas Grabeel
1990 - Alena Leonova
1992 - Go Eun-bi
1992 - Miley Cyrus
En Çok Okunan Haberler
-
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- Gönen'de hasat başladı
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Ankara'da saldırı: Kaplan'ın eski sağ kolu da vuruldu!
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı