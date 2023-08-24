24 Ağustos hangi burç? 24 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Ağustos hangi burç oluyor? 24 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

24 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1904 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

1904 - Ömer Bedrettin Uşaklı

1917 - Şükriye Atav

1957 - Yıldırım Türker

1960 - Perihan Mağden

1970 - Tugay Kerimoğlu

1972 - Selin Sayek Böke

1990 - Yağmur Tanrısevsin

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1899 - Albert Claude

1899 - Jorge Luis Borges

1902 - Carlo Gambino

1902 - Fernand Braudel

1903 - Karl Hanke

1916 - Léo Ferré

1921 - John Thomas Curtin

1922 - Howard Zinn

1927 - Harry Markowitz

1928 - Tommy Docherty

1929 - Yaser Arafat

1932 - W. Morgan Sheppard

1935 - Lando Buzzanca

1944 - Rocky Johnson

1945 - Vince McMahon

1947 - Paulo Coelho

1947 - Anne Archer

1947 - Roger De Vlaeminck

1948 - Jean Michel Jarre

1948 - Sauli Niinistö

1948 - Alexander McCall Smith

1951 - Orson Scott Card

1951 - Daníel Ágúst Haraldsson

1957 - Stephen Fry

1958 - Steve Guttenberg

1958 - William Mangion

1960 - Takashi Miike

1960 - Hideo Kojima

1961 - Jared Harris

1962 - David Koechner

1963 - Wilco van Herpen

1963 - Hideo Kojima

1964 - Mark Cerny

1964 - Salican Şaripov

1965 - Reggie Miller

1965 - Marlee Matlin

1968 - Andreas Kisser

1971 - Amy Spanger

1972 - Ava DuVernay

1973 - Carmine Giovinazzo

1973 - Dave Chappelle

1975 - Roberto Colombo

1976 - Alex O'loughlin

1976 - Nordin Wooter

1977 - Denílson de Oliveira Araújo

1977 - Robert Enke

1977 - John Green

1977 - Jürgen Macho

1978 - Beth Riesgraf

1979 - Orlando Engelaar

1979 - Michael Redd

1980 - Rachael Carpani

1981 - Chad Michael Murray

1982 - Jose Bosingwa

1982 - Kim Källström

1983 - Tino Sabbatelli

1984 - Vitali Rahimov

1984 - Charlie Villanueva

1984 - Yesung

1986 - Joseph Akpala

1986 - Fabiano Santacroce

1988 - Rupert Grint,

1988 - Maya Yoshida

1989 - Reynaldo dos Santos Silva

1990 - Juan Pedro Lanzani

1991 - Diego Bejarano

1992 - Jemerson

1993 - Hirotaka Tameda

1994 - Kelsey Plum

1994 - Tyler Ennis