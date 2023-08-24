Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Ağustos hangi burç? 24 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Ağustos hangi burç oluyor? 24 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
24 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1904 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
1904 - Ömer Bedrettin Uşaklı
1917 - Şükriye Atav
1957 - Yıldırım Türker
1960 - Perihan Mağden
1970 - Tugay Kerimoğlu
1972 - Selin Sayek Böke
1990 - Yağmur Tanrısevsin
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1899 - Albert Claude
1899 - Jorge Luis Borges
1902 - Carlo Gambino
1902 - Fernand Braudel
1903 - Karl Hanke
1916 - Léo Ferré
1921 - John Thomas Curtin
1922 - Howard Zinn
1927 - Harry Markowitz
1928 - Tommy Docherty
1929 - Yaser Arafat
1932 - W. Morgan Sheppard
1935 - Lando Buzzanca
1944 - Rocky Johnson
1945 - Vince McMahon
1947 - Paulo Coelho
1947 - Anne Archer
1947 - Roger De Vlaeminck
1948 - Jean Michel Jarre
1948 - Sauli Niinistö
1948 - Alexander McCall Smith
1951 - Orson Scott Card
1951 - Daníel Ágúst Haraldsson
1957 - Stephen Fry
1958 - Steve Guttenberg
1958 - William Mangion
1960 - Takashi Miike
1960 - Hideo Kojima
1961 - Jared Harris
1962 - David Koechner
1963 - Wilco van Herpen
1963 - Hideo Kojima
1964 - Mark Cerny
1964 - Salican Şaripov
1965 - Reggie Miller
1965 - Marlee Matlin
1968 - Andreas Kisser
1971 - Amy Spanger
1972 - Ava DuVernay
1973 - Carmine Giovinazzo
1973 - Dave Chappelle
1975 - Roberto Colombo
1976 - Alex O'loughlin
1976 - Nordin Wooter
1977 - Denílson de Oliveira Araújo
1977 - Robert Enke
1977 - John Green
1977 - Jürgen Macho
1978 - Beth Riesgraf
1979 - Orlando Engelaar
1979 - Michael Redd
1980 - Rachael Carpani
1981 - Chad Michael Murray
1982 - Jose Bosingwa
1982 - Kim Källström
1983 - Tino Sabbatelli
1984 - Vitali Rahimov
1984 - Charlie Villanueva
1984 - Yesung
1986 - Joseph Akpala
1986 - Fabiano Santacroce
1988 - Rupert Grint,
1988 - Maya Yoshida
1989 - Reynaldo dos Santos Silva
1990 - Juan Pedro Lanzani
1991 - Diego Bejarano
1992 - Jemerson
1993 - Hirotaka Tameda
1994 - Kelsey Plum
1994 - Tyler Ennis
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