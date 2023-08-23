Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.
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