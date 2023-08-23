Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ağustos 2023 - 17:58

Güncelleme: 23 Ağustos 2023 - 17:58

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.



