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Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Ağustos 2023 - 17:58

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.




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