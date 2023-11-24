Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Kasım hangi burç? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 24 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1857 - Salih Münir Paşa
1859 - Mehmed Nuri Efendi
1898 - Naciye Sultan (Killigil)
1945 - Samih Rifat
1948 - Erman Toroğlu
1953 - Gül Onat
1968 - Bülent Korkmaz
1972 - Hüseyin Karadayı
1975 - Murat Prosçiler
1977 - Celaleddin Koçak
1979 - Deniz Hamzaoğlu
1982 - Damla Günay
1985 - Irmak Atuk
1991 - Sakıb Aytaç
1993 - Hande Erçel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1632 - Baruch Spinoza
1655 - XI. Karl
1713 - Laurence Sterne
1784 - Zachary Taylor
1826 - Carlo Collodi
1864 - Henri de Toulouse-Lautrec
1872 - Georgiy Vasilyeviç Çiçerin
1873 - Julius Martov
1877 - Alben W. Barkley
1879 - Eli Heckscher
1884 - Yitzhak Ben-Zvi
1887 - Erich von Manstein
1887 - Charles Lucky Luciano
1888 - Dale Carnegie
1889 - Zalman Şazar
1897 - Lucky Luciano
1905 - Leon Surmelian
1913 - Geraldine Fitzgerald
1916 - Forrest J. Ackerman
1921 - John Lindsay
1923 - Octavio Lepage
1924 - Lorne Munroe
1925 - Simon van der Meer
1926 - Toralv Maurstad
1926 - Tsung-Dao Lee
1931 - Tommy Allsup
1932 - Claudio Naranjo
1935 - Halife bin Selman el-Halife
1938 - Willy Claes
1938 - Oscar Robertson
1941 - Pete Best
1941 - Ricardo Piglia
1943 - Dave Bing
1946 - Ted Bundy
1947 - Dwight Schultz
1952 - Thierry Lhermitte
1954 - Emir Kusturica
1955 - Ian Botham
1955 - Scott Hoch
1955 - Lena Adelsohn Liljeroth
1955 - Necip Mikati
1956 - Terry Lewis
1957 - Denise Crosby
1958 - Roy Aitken
1958 - Nick Knight
1961 - Arundhati Roy
1963 - Neale Cooper
1964 - Garret Dillahunt
1964 - Brad Sherwood
1965 - Patrik Fichte
1965 - Shirley Henderson
1969 - David Adeang
1970 - Julieta Venegas
1977 - Colin Hanks
1978 - Katherine Heigl
1979 - Joseba Llorente
1980 - Beth Phoenix
1983 - Dean Ashton
1983 - Karine Vanasse
1984 - Bruno Ravina
1984 - Maria Höfl-Riesch
1986 - Julia Aleksandratu
1986 - Pedro León
1990 - Sarah Hyland
1990 - Tom Odell
1990 - Mario Gaspar Pérez
1991 - Héctor Acosta
1993 - İvi Adamu
1994 - Nabil Bentaleb
1995 - Eric Masip
1996 - Ryoya Ogawa
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