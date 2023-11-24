24 Kasım hangi burç? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:52

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Kasım hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 24 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

24 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1857 - Salih Münir Paşa

1859 - Mehmed Nuri Efendi

1898 - Naciye Sultan (Killigil)



1945 - Samih Rifat



1948 - Erman Toroğlu



1953 - Gül Onat



1968 - Bülent Korkmaz



1972 - Hüseyin Karadayı

1975 - Murat Prosçiler

1977 - Celaleddin Koçak



1979 - Deniz Hamzaoğlu



1982 - Damla Günay



1985 - Irmak Atuk



1991 - Sakıb Aytaç



1993 - Hande Erçel



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1632 - Baruch Spinoza

1655 - XI. Karl

1713 - Laurence Sterne

1784 - Zachary Taylor

1826 - Carlo Collodi

1864 - Henri de Toulouse-Lautrec

1872 - Georgiy Vasilyeviç Çiçerin

1873 - Julius Martov

1877 - Alben W. Barkley

1879 - Eli Heckscher

1884 - Yitzhak Ben-Zvi

1887 - Erich von Manstein

1887 - Charles Lucky Luciano

1888 - Dale Carnegie

1889 - Zalman Şazar

1897 - Lucky Luciano

1905 - Leon Surmelian

1913 - Geraldine Fitzgerald

1916 - Forrest J. Ackerman

1921 - John Lindsay

1923 - Octavio Lepage

1924 - Lorne Munroe

1925 - Simon van der Meer

1926 - Toralv Maurstad

1926 - Tsung-Dao Lee

1931 - Tommy Allsup

1932 - Claudio Naranjo

1935 - Halife bin Selman el-Halife

1938 - Willy Claes

1938 - Oscar Robertson

1941 - Pete Best

1941 - Ricardo Piglia

1943 - Dave Bing

1946 - Ted Bundy

1947 - Dwight Schultz

1952 - Thierry Lhermitte

1954 - Emir Kusturica

1955 - Ian Botham

1955 - Scott Hoch

1955 - Lena Adelsohn Liljeroth

1955 - Necip Mikati

1956 - Terry Lewis

1957 - Denise Crosby

1958 - Roy Aitken

1958 - Nick Knight

1961 - Arundhati Roy

1963 - Neale Cooper

1964 - Garret Dillahunt

1964 - Brad Sherwood

1965 - Patrik Fichte

1965 - Shirley Henderson

1969 - David Adeang

1970 - Julieta Venegas

1977 - Colin Hanks

1978 - Katherine Heigl

1979 - Joseba Llorente

1980 - Beth Phoenix

1983 - Dean Ashton

1983 - Karine Vanasse

1984 - Bruno Ravina

1984 - Maria Höfl-Riesch

1986 - Julia Aleksandratu

1986 - Pedro León

1990 - Sarah Hyland

1990 - Tom Odell

1990 - Mario Gaspar Pérez

1991 - Héctor Acosta

1993 - İvi Adamu

1994 - Nabil Bentaleb

1995 - Eric Masip

1996 - Ryoya Ogawa