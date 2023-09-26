Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Eylül hangi burç? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 26 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 26 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
26 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1939 - Kerem Güney
1951 - İlhan Demiröz
1971 - Pelinsu Pir
1977 - Kerem Özyeğen
1984 - Müjde Uzman
1988- Servet Tazegül
1991 - Berk Atan
1991 - Yusuf Çim
1994 -Deniz Altan, Türk oyuncu
İlyas Kubilay Yavuz
1997 - Özge Yağız
Bugün doğan yabancı ünlüler
931 - Muiz
1784 - Christopher Hansteen
1791 - Théodore Géricault
1792 - William Hobson
1816 - Paul Gervais
1831 - Adolph Saphir
1869- Winsor McCay
1870 - X. Christian
1874 - Lewis Hine
1877 - Alfred Cortot
1884 - Arnaldo Foschini
1886 - Archibald Hil
1888 - T. S. Eliot
1889 - Martin Heidegger
1891 - Hans Reichenbach
1895 - Jürgen Stroop
1897 - VI. Paulus
1898 - George Gershwin
1905 - Karl Rappan
1907 - Anthony Blunt
1920 - Barbara Britton
1926 - Julie London
1927 - Enzo Bearzot
1928 - Guido Anzile
1930 - Frederick Andermann
1936 - Winnie Mandela
1937 - Valentin Pavlov,
1945 - Bryan Ferry
1946 - Claudette Werleigh
1947 - Lynn Anderson
1948 - Olivia Newton-John,
1949 - Clodoaldo-
1950 - Michal Joachimowski
Haris Dzinovic
1952 - Willie Carrick
1954 - Alice
1956 - Linda Hamilton
1957 - Kalus Augenthaler
1958 - Jonathan Tisdall
1960 - Uwe Bein
1962 - Mark Haddon
1964 - Nicki French
1965 - Petro Poroşenko
1968 - James Caviezel
1969 - Holger Stanislawski
1970 - Igor Boraska
1972, Alfonso Pérez
1973 - Ras Kass
1974 - Hans á Lag
1975 - Emma Härdelin
1976 - Michael Ballack
1979 - Taavi Rõivas
1980 - Henrik Sedin
1982 - Damian Priest
1983 - Ricardo Quaresma
1985 - Greg Stiemsma,
1993 - Michael Kidd-Gilchrist
1995 - Sachiro Toshima
1996 - Emeka Friday Eze
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