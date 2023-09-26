26 Eylül hangi burç? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:51

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:51

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 26 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 26 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 26 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

26 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1939 - Kerem Güney



1951 - İlhan Demiröz

1971 - Pelinsu Pir



1977 - Kerem Özyeğen



1984 - Müjde Uzman



1988- Servet Tazegül



1991 - Berk Atan

1991 - Yusuf Çim

1994 -Deniz Altan, Türk oyuncu

İlyas Kubilay Yavuz

1997 - Özge Yağız

Bugün doğan yabancı ünlüler



931 - Muiz

1784 - Christopher Hansteen

1791 - Théodore Géricault

1792 - William Hobson

1816 - Paul Gervais

1831 - Adolph Saphir

1869- Winsor McCay

1870 - X. Christian

1874 - Lewis Hine

1877 - Alfred Cortot

1884 - Arnaldo Foschini

1886 - Archibald Hil

1888 - T. S. Eliot

1889 - Martin Heidegger

1891 - Hans Reichenbach

1895 - Jürgen Stroop

1897 - VI. Paulus

1898 - George Gershwin

1905 - Karl Rappan

1907 - Anthony Blunt

1920 - Barbara Britton

1926 - Julie London

1927 - Enzo Bearzot

1928 - Guido Anzile

1930 - Frederick Andermann

1936 - Winnie Mandela

1937 - Valentin Pavlov,

1945 - Bryan Ferry

1946 - Claudette Werleigh

1947 - Lynn Anderson

1948 - Olivia Newton-John,

1949 - Clodoaldo-

1950 - Michal Joachimowski

Haris Dzinovic



1952 - Willie Carrick

1954 - Alice

1956 - Linda Hamilton

1957 - Kalus Augenthaler

1958 - Jonathan Tisdall

1960 - Uwe Bein

1962 - Mark Haddon

1964 - Nicki French

1965 - Petro Poroşenko

1968 - James Caviezel

1969 - Holger Stanislawski

1970 - Igor Boraska

1972, Alfonso Pérez

1973 - Ras Kass

1974 - Hans á Lag

1975 - Emma Härdelin

1976 - Michael Ballack

1979 - Taavi Rõivas

1980 - Henrik Sedin

1982 - Damian Priest

1983 - Ricardo Quaresma

1985 - Greg Stiemsma,

1993 - Michael Kidd-Gilchrist

1995 - Sachiro Toshima

1996 - Emeka Friday Eze







