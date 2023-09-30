30 Eylül hangi burç? 30 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 30 Eylül hangi burç oluyor? 30 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 30 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 30 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

30 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER



Bugün doğan Türk ünlüler

1936- Engin Ünal

1936-Sevgi Soysal

1942 - Leyla Berkes Onat



1948 - Semiramis Pekkan



1985- Olcan Adın



1992- Sefa Doğanay

1999 - Ersu Şaşma

Bugün doğan yabancı ünlüler



1207 - Mevlânâ Celaleddin-i Rumi,

1227 - IV. Nicolaus

1550 - Michael Maestlin

1715 - Étienne Bonnot de Condillac

1765 - José María Morelos,

1802 - Antoine Jérôme Balard

1863 - Reinhard Scheer

1870 - Jean Baptiste Perrin

1882 - Hans Geiger

1883 - Bernhard Rust

1895 - Lewis Milestone

1898 - Renée Adorée

1905 - Nevill Mot

1908 - David Oistrakh

1911 - Gustave M. Gilbert

1913 - Bill Walsh

1917 -Yuri Lyubimov

1918 - Aldo Parisot

1921 - Deborah Kerr

1924 - Truman Capote

1926 - Joseph Behar

1928 - Elie Wiesel

1929- Leticia Ramos-Shahani

1931 - Angie Dickinson

1932 - Shintaro Ishihara

1934- Alan A'Court

1937-Jurek Becker

1939 - Jean-Marie Lehn,

1943 - Johann Deisenhofer

1944 - Jimmy Johnstone

1946 - Hector Lavoe

1950- Laura Esquivel

1951 - John Lloyd

1957 - Fran Drescher

1958 - Nick Fish,

1959 - Ettore Messina

1961 - Eric Stoltz

1962 - Frank Rijkaard

1964 -Monica Belluci

1969 - Chris Von Erich

1970- Damian Mori,

1971 - Giancarlo Judica Cordiglia

1972 - Ari Behn

1974 - Daniel Wu

1975 - Marion Cotillard

1977 - Roy Carroll

1978 - Malgorzata Glinka

1979 -Primoz Kozmus

1980 - Martina Hingis

1981 - Jan Rajnoch

1983 - Carmen Elise Espenæs

1984 - Georgios Eleftheriou

Cristian Rodríguez

T-Pain,

1986

Olivier Giroud

Cristián Zapata

1987 - Aida Garifullina,

1988

Egle Staišiunaite

1990 - Kim Seung-Gyu

1991 - Cosmin Matei,

1992- Ezra Miller

1993 - Bedir Benun,

1994-Aliya Mustafina

1995 - Victor Andrade

1996 - Nico Elvedi

1997 - Max Verstappen

2002 - Maddie Ziegler,











