Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Eylül hangi burç? 30 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 30 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 30 Eylül hangi burç oluyor? 30 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 30 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 30 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Eylül'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
30 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1936- Engin Ünal
1936-Sevgi Soysal
1942 - Leyla Berkes Onat
1948 - Semiramis Pekkan
1985- Olcan Adın
1992- Sefa Doğanay
1999 - Ersu Şaşma
Bugün doğan yabancı ünlüler
1207 - Mevlânâ Celaleddin-i Rumi,
1227 - IV. Nicolaus
1550 - Michael Maestlin
1715 - Étienne Bonnot de Condillac
1765 - José María Morelos,
1802 - Antoine Jérôme Balard
1863 - Reinhard Scheer
1870 - Jean Baptiste Perrin
1882 - Hans Geiger
1883 - Bernhard Rust
1895 - Lewis Milestone
1898 - Renée Adorée
1905 - Nevill Mot
1908 - David Oistrakh
1911 - Gustave M. Gilbert
1913 - Bill Walsh
1917 -Yuri Lyubimov
1918 - Aldo Parisot
1921 - Deborah Kerr
1924 - Truman Capote
1926 - Joseph Behar
1928 - Elie Wiesel
1929- Leticia Ramos-Shahani
1931 - Angie Dickinson
1932 - Shintaro Ishihara
1934- Alan A'Court
1937-Jurek Becker
1939 - Jean-Marie Lehn,
1943 - Johann Deisenhofer
1944 - Jimmy Johnstone
1946 - Hector Lavoe
1950- Laura Esquivel
1951 - John Lloyd
1957 - Fran Drescher
1958 - Nick Fish,
1959 - Ettore Messina
1961 - Eric Stoltz
1962 - Frank Rijkaard
1964 -Monica Belluci
1969 - Chris Von Erich
1970- Damian Mori,
1971 - Giancarlo Judica Cordiglia
1972 - Ari Behn
1974 - Daniel Wu
1975 - Marion Cotillard
1977 - Roy Carroll
1978 - Malgorzata Glinka
1979 -Primoz Kozmus
1980 - Martina Hingis
1981 - Jan Rajnoch
1983 - Carmen Elise Espenæs
1984 - Georgios Eleftheriou
Cristian Rodríguez
T-Pain,
1986
Olivier Giroud
Cristián Zapata
1987 - Aida Garifullina,
1988
Egle Staišiunaite
1990 - Kim Seung-Gyu
1991 - Cosmin Matei,
1992- Ezra Miller
1993 - Bedir Benun,
1994-Aliya Mustafina
1995 - Victor Andrade
1996 - Nico Elvedi
1997 - Max Verstappen
2002 - Maddie Ziegler,
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