31 Ağustos hangi burç? 31 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:36

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:36

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 31 Ağustos hangi burç oluyor? 31 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

31 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

31 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

31 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1868 - Musahipzade Celal

1915 - Raif Aybar

1917 - Turgut Sunalp

1948 - Serkan Acar

1969 - Muharrem Erkek

1977 - Arzu Yanardağ

1983 - Ebru Şanc

1985 - Mabel Matiz

1985 - Fatih Tutak

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1663 - Guillaume Amontons

1786 - Michel-Eugène Chevreul

1821 - Hermann von Helmholtz

1834 - Amilcare Ponchielli

1837 - Édouard Jean-Marie Stephan

1843 - Georg von Hertling

1870 - Maria Montessori

1871 - James E. Ferguson

1874 - Edward Thorndike

1880 - Wilhelmina

1884 - George Sarton

1893 - Nestor Nijankivsk

1897 - Fredric March

1905 - Robert Fox Bacher

1908 - William Saroyan

1908 - Paul-Jacques Bonzon

1913 - Bernard Lovell

1918 - Alan Jay Lerner

1921 - Raymond Williams

1923 - George Voorhis

1924 - Buddy Hackett

1925 - Maurice Pialat

1928 - James Coburn

1932 - Allan Fotheringham

1935 - Frank Robinson

1936 - İgor Jukov

1936 - John Mendelsohn

1937 - Warren Berlinger

1945 - Itzhak Perlman

1945 - Van Morrison

1948 - Holger Osieck

1948 - Rudolf Schenker

1949 - H. David Politzer

1949 - Richard Gere

1953 - György Károly

1955 - Edwin Moses

1956 - Tsai Ing-wen

1962 - Dee Bradley Baker

1966 - Lyuboslav Penev

1968 - Jolene Watanabe

1971 - Pádraig Harrington

1971 - Chris Tucker

1976 - Roque Júnior

1977 - Jeff Hardy

1977 - Ian Harte

1978 - Philippe Christanval

1979 - Ivan Cvetkov

1979 - Mickie James

1980 - Joe Budden

1982 - Collins Mbesuma

1982 - José Manuel Reina

1983 - Milan Biševac

1984 - Efraín Ruales

1984 - Charl Schwartzel

1985 - Rolando

1985 - Muhammed bin Selman

1986 - Ryan Kelley

1988 - Ember Moon

1988 - David Ospina

1991 - Cédric Soares

1994 - Takeru Okada

1994 - Shintaro Kokubu

1995 - Gergely Bobál

1996 - Fabio Jakobsen

2004 - Jang Wonyoung