Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
31 Ağustos hangi burç? 31 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 31 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 31 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 31 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 31 Ağustos hangi burç oluyor? 31 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 31 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 31 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
31 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
31 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
31 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1868 - Musahipzade Celal
1915 - Raif Aybar
1917 - Turgut Sunalp
1948 - Serkan Acar
1969 - Muharrem Erkek
1977 - Arzu Yanardağ
1983 - Ebru Şanc
1985 - Mabel Matiz
1985 - Fatih Tutak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1663 - Guillaume Amontons
1786 - Michel-Eugène Chevreul
1821 - Hermann von Helmholtz
1834 - Amilcare Ponchielli
1837 - Édouard Jean-Marie Stephan
1843 - Georg von Hertling
1870 - Maria Montessori
1871 - James E. Ferguson
1874 - Edward Thorndike
1880 - Wilhelmina
1884 - George Sarton
1893 - Nestor Nijankivsk
1897 - Fredric March
1905 - Robert Fox Bacher
1908 - William Saroyan
1908 - Paul-Jacques Bonzon
1913 - Bernard Lovell
1918 - Alan Jay Lerner
1921 - Raymond Williams
1923 - George Voorhis
1924 - Buddy Hackett
1925 - Maurice Pialat
1928 - James Coburn
1932 - Allan Fotheringham
1935 - Frank Robinson
1936 - İgor Jukov
1936 - John Mendelsohn
1937 - Warren Berlinger
1945 - Itzhak Perlman
1945 - Van Morrison
1948 - Holger Osieck
1948 - Rudolf Schenker
1949 - H. David Politzer
1949 - Richard Gere
1953 - György Károly
1955 - Edwin Moses
1956 - Tsai Ing-wen
1962 - Dee Bradley Baker
1966 - Lyuboslav Penev
1968 - Jolene Watanabe
1971 - Pádraig Harrington
1971 - Chris Tucker
1976 - Roque Júnior
1977 - Jeff Hardy
1977 - Ian Harte
1978 - Philippe Christanval
1979 - Ivan Cvetkov
1979 - Mickie James
1980 - Joe Budden
1982 - Collins Mbesuma
1982 - José Manuel Reina
1983 - Milan Biševac
1984 - Efraín Ruales
1984 - Charl Schwartzel
1985 - Rolando
1985 - Muhammed bin Selman
1986 - Ryan Kelley
1988 - Ember Moon
1988 - David Ospina
1991 - Cédric Soares
1994 - Takeru Okada
1994 - Shintaro Kokubu
1995 - Gergely Bobál
1996 - Fabio Jakobsen
2004 - Jang Wonyoung
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