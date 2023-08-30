Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün duygusal hassasiyet ve soğukkanlılık arasında gidip geliyorsunuz sevgili kovalar. Her ikisini de dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Maddi açıdan yeni bağlantılar kurabilir, yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Enine boyuna düşünmeden adım atmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
- Changan 3. elektrikli alt markası Qiyuan çıktı