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4 Haziran hangi burç? 4 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 4 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:27
4 Haziran hangi burç? 4 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki,  4 Haziran hangi burç oluyor? 4 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 4 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?  4 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

 4 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

4 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1977 - Aslı Hünel

1983 - Serhat Teoman

1986 - Fahriye Evcen

1987 - Kerem Bürsin

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1975 - Angelina Jolie

1980 - Pontus Fernerud

1982 - Abel Kirui

1985 - Bar Refaeli




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