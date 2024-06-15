Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İçinize kapandığınız bu günler kendi dönüşümünüz için birçok faydayı beraberinde getirecek. İşleriniz ilerlemiyormuş veya yolunda gitmiyormuş gibi görünse de bir çeşit duraklama dönemindesiniz. Bu dönemden daha da olgunlaşarak çıkacak, sabrınızın meyvesini alacaksınız.
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