Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Cumartesi gününün ana teması sizin için "diğerleri". Ay ve Uranüs'ün karşıt burcunuzdaki kavuşumu, eşiniz, sevgiliniz veya en yakın arkadaşınızla ilgili sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Partnerinizin aniden değişen planları veya size getirdiği beklenmedik bir haber günün seyrini değiştirebilir. İkili ilişkilerde esnek olmayı öğrenmeniz gereken bir gündesiniz.

Kariyer:

İş ortaklıklarınızda veya danışmanlık verdiğiniz konularda ani imzalar veya ayrılıklar yaşanabilir. Eğer bir rakibiniz varsa, onun beklenmedik bir hamlesiyle karşılaşabilirsiniz. Ancak Akrep stratejinizle bu durumu lehinize çevirebilirsiniz. Yeni iş birlikleri için karşınıza çıkan fırsatlar oldukça sıra dışı ve teknolojik olabilir. "Açık düşmanlıklar" eviniz tetiklendiği için çevrenizdekilere karşı uyanık olmalısınız.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda heyecan katsayısı oldukça yüksek. Partnerinizle olan ilişkinizde rutinleri kırmak, belki de hiç beklemediği bir itirafta bulunmak veya ondan böyle bir itiraf duymak bağınızı sarsabilir ama sonunda tazeleyecektir. Bekar Akrepler için "ruh eşi" diyebileceğimiz kadar etkileyici ama bir o kadar da özgür ruhlu biriyle ani bir karşılaşma söz konusu olabilir.