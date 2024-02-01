Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı..
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