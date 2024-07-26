Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Son zamanlarda içinize çok fazla atmanızdan kaynaklı sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir. Kararsızlıklar sizin asıl sorununuz. İç dünyanıza çekilip ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik olaylar gündeme gelebilir.
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