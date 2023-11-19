Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Krizleri yönetme beceriniz sayesinde sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir gün sevgili akrepler. Finansal anlamda dikkat etmeniz gerekiyor, beklenmedik konular gündeme gelebilir. Çözüm odaklı olursanız işler istediğiniz gibi ilerleyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Bazı ilçeler beyaza büründü!
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- 'Emeklilik iptali riskiyle karşılaşabilirsiniz'
- Yatakta son derece uyumlu olan 4 burç...