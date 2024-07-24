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Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Temmuz 2024 - 15:42

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.


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