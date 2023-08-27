Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Şans getirecek maddi anlaşmalar bu aralar gündeminizde.. Kararlarınızı alırken detaylı düşünmeniz sizi her seferinde başarıya bir adım daha yaklaştırıyor. Cesaretiniz kırılmasın. Fikir almayın, kendinize odaklanın. Daha güzel günler sizi bekliyor.
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