Annesiyle duygusal bağ kurmakta zorlanan 4 erkek burcu: Bu burçlar annesiyle iyi bir ilişki kuramıyor

Anne figürü, astrolojide Ay ile temsil edilir; Ay burç haritasında duygular, aidiyet ve içsel güvenlik ihtiyacını simgeler. Ancak bazı burçlar bu alanlarda doğal bir mesafe geliştirir. Özellikle erkeklerde, anneleriyle duygusal bağ kurmak, şefkatli olmak ya da iç dünyalarını açmak konusunda zorluklar yaşanabilir. İşte astrolojik olarak annelerine mesafeli duran 4 erkek burcu ve nedenleri...

YAY BURCU

Özgürlük onun yaşam felsefesidir. Yay erkeği, anne figürünü sevse de onun beklentileriyle sınırlanmak istemez. Bu yüzden yakın ilişkilerde fazla bağlanmaktan çekinir. Annesinin aşırı korumacı ya da duygusal olması durumunda, araya görünmez bir mesafe koyabilir. Çocuklukta duygusal bağ yerine keşfetmeyi seçmiştir.

İKİZLER BURCU

İkizler erkeği duygularla değil, mantıkla hareket etmeyi sever. Bu yüzden annesiyle arasında duygusal bir bağ kurmak yerine, sohbet ve fikir alışverişine dayalı yüzeysel bir ilişki geliştirebilir. Derinlikli duygusal bağlantılar onu huzursuz eder. Annesinin duygusal ihtiyaçlarını görmekte ya da karşılık vermekte zorlanabilir.

KOÇ BURCU

Koç burcu erkeği lider ruhludur ve bağımsızlığına düşkündür. Annesiyle olan ilişkisini çoğu zaman bir otorite çatışmasına dönüştürür. Onu yönlendirmeye çalışan, duygusal kontrol kurmaya çalışan bir anne modeliyle anlaşamaz. Sevse de duygusunu göstermekte ve şefkati paylaşmakta zorluk yaşar.

KOVA BURCU

Duygusal bağlar yerine zihinsel mesafeyi tercih eden Kova erkeği, anne sevgisini içine hapsetmiş gibidir. Sevgisini davranışla değil fikirle gösterir. Annesinin beklentilerine karşı soğuk ve mesafeli durabilir, çünkü duygusal bağlılığı “kişisel özgürlüğe tehdit” olarak algılar. Anneye değil, insanlığa bağlılık onun iç güdüsüdür.