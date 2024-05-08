Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, arkadaşlıklar gündemde olabilir. Katılacağınız davetlerde kendinizi ön plana atmak isteyebilirsiniz fakat bugün dostlarınızla birlikte hareket etmek, takım ruhu sizin için daha doğru olacak.
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