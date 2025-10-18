Ayrılığı asla kabullenemeyen 3 burç...

Bazı burçlar, geçmişte yaşadıkları bağları kolay kolay geride bırakamaz, “belki bir şans daha” fikrinden kopamazlar. Aşk onlar için öylesine derindir ki, ayrılık bile bu duyguları tamamen silemez. İşte ayrılığı kabullenemeyen ve geri dönme eğiliminde olan üç burç:

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç, birine kalbini açtığında kolay kolay vazgeçemez. İlişkide yaşadığı güzel anılar, ayrılıktan sonra bile zihninde tazeliğini korur. Bu yüzden bir ayrılıktan sonra Yengeç’i sürekli geçmişe dönük mesajlar yazarken bulabilirsiniz.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Romantik, hayalperest ve duygularının esiri olan Balık burçları, aşkı bırakmakta en çok zorlananlardandır. Onlar için ilişkiler sadece iki kişi arasında değil, ruhlar arasında yaşanır. Bu yüzden bir Balık, eski partneriyle arasında hâlâ bir enerji bağı olduğuna inanır. Ayrılıktan sonra şarkılarda, filmlerde ve rüyalarda hep o kişiyi ararlar. Geri dönme ihtimali varsa, Balık burcu bunu sonuna kadar zorlar.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Tutkulu yapısıyla bilinen Akrep burcu, bir ilişkiye başladığında tüm kalbiyle bağlanır. Ancak aynı tutku, ayrılıklarda da yoğun şekilde hissedilir. Akrep için birini unutmak, neredeyse imkansızdır. Onları terk etmek kolay değildir, ama eğer bir şekilde ayrılık yaşanmışsa, Akrep bu durumun nedenlerini defalarca analiz eder. Eğer içinde hâlâ sevgi kırıntısı varsa, o bağı yeniden kurmak için cesur bir adım atmaktan çekinmez.