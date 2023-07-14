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Ayrılırken tozu duman katan 3 burç

Her burcun karakteri, özellikleri, aşktan beklentisi farklıdır. Burçların farklılıkları ayrılık sonrası davranışlarda da ortaya çıkıyor. Peki, ayrılırken hangi burcun tozu dumana katma olasılığı daha yüksektir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 18:32
Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
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Bazen ilişkiler için ayrılık kaçınılmaz olur. Mutluluk ile başlayan bir ilişki ayrılık ile sonuçlanabilir. Bazen bu ayrılıklar dostça olmayabilir. Peki, dostça ayrılığa en uzak burç hangisi?

TERAZİ

Terazi burçları tamamen despottur. Eğer ona uyum sağlamaz, onun kuralları ile hareket etmezseniz sizden çok kolay vazgeçebilir. Gerçekçi bir burç olduğu için, ilişki boyunca görmezden geldiği hatalarınızı ayrılık günü yüzünüze vurmaktan çekinmez. Eğer terazi bir ilişkiyi bitirecekse, sebep her ne olursa olsun, canınızın yanmasını derin bir aşk acısı çekmenizi sağlayacaktır. Yapışkan bir sevgili modelinden hiç hoşlanmaz. Ara sıra uzak kalmanız, farklı programlar yapmanız ona ihtiyacı olan rahatlığı verir. Bir ilişki bittiğinde yeni birini bulması uzun sürmez.

YAY

Yay burcu gaddardır, ayrılırken iştahlı cümleler kurar… Onun; onun kuralları, onun hayatı, onun merakı vardır. Bu ilişkiyi tek başına sırtlanmış gibi davranması çok normaldir. Sizi terk ederken yeniden onu arzulayacağınıza çok emindir, bu yüzden sizi üzmekten, size hakaret etmekten çekinmez. . “olan olduktan sonra ağlamanın yararı yok” diye düşünür. İyimserdir. Evrenin çok yakında ona yeni birini göndereceğini bilir… Onun hayatında, geçmişten kalan ve kendisine ikinci bir fırsat verilmesini bekleyen biri daima vardır.

BOĞA

Boğa erkeği,   İlişkiye başlarken. Size tapma derecesinde âşıkmış gibi davranır  İlişkinin hayatın hangi döneminde bittiği de, ilişki sonrası dönemde yaşanan streste belirleyici olabilir Sizden beklentileri yüksektir. Ona tapmanızı ister. Boğa’lar ikinci bir şans umuduyla yıllarca bekleyebilir. Sabırlıdırlar ve arzuladıkları şeylere bağlılıkları çok derindir. Hata gördüklerinde. Duygusal mesafe koyarken;  Yaşamı size zindan ederek sizi kaçırmanın yollarını bulacaktır. Ayrılık sonrası zor dost kalacağınız bir burçtur.




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