Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- Sarıgöl'de bir yandan hasat bir yandan budama
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- İsmailağa'da kavga büyüyor!
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü