Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın. Sorunları halletmenin tek bir yolu yoktur. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Kafaya koyduğunuz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı