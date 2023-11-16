Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Hayata dair isteklerinize her geçen gün daha fazla yaklaşıyorsunuz. Ne istediğiniz bilmeniz gerekiyor. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz, bu kararların sorumluluklarınızı arttıracağını bilin. Yoğun bir tempoya hazır olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan'a PFDK'den rekor ceza!
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Netanyahu yargılanabilir mi?
- Fatih Portakal asgari ücrette kulis bilgisini paylaştı
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!
- Metin Uca entübe edildi
- İki vajinası olan kadın deneyimlerini paylaştı
- Bir isim daha partiden ayrıldı!
- 'Polatlar'la ilgili yeni gelişme