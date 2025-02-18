Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sağlığınızla alakalı farkındalık kazanabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeleri oturtamadığınız konuların duygusal empati yoluyla çözülebildiğine şahit olacaksınız. Gerçeklerden kaçmayın. Sorunlarınızın üzerine gittikçe özgüveniniz artacak.
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