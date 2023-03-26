Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Problemleri boş vermek ve unutkanlık arasında savrulduğunuz o ince çizgide üzerini kapattığınız sorunlar artarak büyümeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız geri çekilmemelisiniz.
Korkmadan üzerine gidin, çözebildiğinizi göreceksiniz.
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