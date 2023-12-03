Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Duygularınızı ikinci plana atmanız ve planlı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, size karşı net olmayan kişilerden uzak durmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk adayını ilan etti
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Belediyenin afişlerine saldırı!
- İşte Almanya'daki rakiplerimiz!
- 'Onlar terörist'
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
- Önce sattılar sonra savundular!
- 5 yıl önce malları elinde kalıyordu! Sırrı kurusunda...
- CHP lideri Özel tek tek not aldı