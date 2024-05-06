Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, yakın çevrenizle olan bağlarınızın güçleneceği bir gün. Zihinsel olarak biraz dağınık hissedebilirseniz. Ekonomik anlamda refah seviyenizi yükseltecek yeni kişilerle tanışabilir veya yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün verdiğiniz kararlar hayatınızda uzun vadede etki edecek kararlar olacaktır.
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