Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Duygularınızla mantığınız çatışma halinde olabilir sevgili yengeçler. Yoğun düşünceler ve sorumluluklar sizi fazlasıyla yoruyor fakat negatif düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız. Bugün önemli kişilerle görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak yeni adımlar atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç
- 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci öldü
- Katili en yakını çıktı!
- Torpilin pozu da çıktı!
- ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
- Makam araçları satışa çıkarıldı: 6 milyon 600 bin...
- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
- Azaltılmasını talep etmişti: 'Nafaka’ davası sonuçlandı